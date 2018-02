Abbas pede a Modi mediação de vários países em diálogo entre Israel e palestinos

Ramallah, Cisjordânia, 10 - O presidente palestino, Mahmoud Abbas, disse ao primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, que conta com o apoio da Índia a uma mediação feita por vários países para futuras negociações israelense-palestinas. Modi visitou Ramallah neste sábado.



Essa estrutura substituiria o monopólio de longa data de Washington como mediador. Abbas rejeitou o papel tradicional norte-americano depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reconheceu Jerusalém como a capital de Israel em dezembro. O governo de Trump irritou os palestinos, que buscam o setor oriental de Jerusalém como capital.



Abbas apelou para a comunidade internacional, incluindo países da Europa e do mundo árabe, que exijam participação nas futuras negociações, mas até agora não conseguiu garantir compromissos. Os líderes europeus criticaram a dramática mudança de política de Trump em Jerusalém, mas parecem não estar dispostos a confrontar Washington sobre as mais de duas décadas de esforços fracassados para negociar um acordo de partição israelense-palestino.



A visita de Modi à cidade de Ramallah foi a primeira de um primeiro-ministro indiano a um enclave palestino autônomo na Cisjordânia ocupada pelos israelenses. A visita de Modi à Cisjordânia foi vista, em parte, como uma tentativa de compensar os palestinos depois de ele ter recebido o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, por seis dias no mês passado, em um reflexo da aproximação entre Israel e Índia. Fonte: Associated Press.



(AE)