Rússia pede calma para evitar escalada do embate entre Israel e Irã na Síria

Jerusalém, 10 - O ministério das Relações Exteriores da Rússia expressou preocupação com o ataque a mísseis de Israel na Síria e pediu que os envolvidos evitem uma escala do embate. Em comunicado, o ministério citou "particular preocupação com o risco de escalada da tensão dentro e nos entornos de áreas desmilitarizadas na Síria, cuja criação foi importante para reduzir a violência tem território sírio".



"Pedimos às partes envolvidas que se contenham e evitem ações que podem levar a complicações maiores. Consideramos necessário respeitar incondicionalmente a soberania e a integridade territorial da Síria e outros países da região", afirmou o ministério. "É absolutamente inaceitável criar ameaças às vidas e à segurança de agentes russos que estão na Síria a convite do governo legítimo para ajudar na luta contra o terrorismo", complementa o comunicado.



Mais cedo, forças armadas israelenses atingiram 12 alvos em território sírio, dentre os quais ao menos quatro eram alvos do exército iraniano na Síria. Durante o ataque, mísseis antiaéreos teriam sido disparados contra Israel, o que disparou alarmes na região norte do país. O ataque ocorreu após Israel derrubar um drone iraniano que havia se infiltrado em Israel. Posteriormente, um caça F-16 israelense também foi alvejado. Fonte: Associated Press.