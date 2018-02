Aviões israelenses destroem alvos iranianos na Síria; um caça é abatido

Jerusalém, 10 - As forças armadas de Israel promoveram um "grande ataque" contra alvos iranianos na Síria neste sábado, afirmaram autoridades israelenses.



Militares informaram que seus aviões atingiram 12 alvos, incluindo três baterias de defesa aérea e quatro alvos do exército iraniano estabelecidos na Síria. Durante o ataque, mísseis antiaéreos teriam sido disparados contra Israel, o que alarmes na região norte do país.



O ataque ocorreu após Israel derrubar um drone iraniano que havia se inflitrado no país. Posteriormente, um caça F-16 israelense também foi alvejado. As forças armadas israelenses declaram que estão "prontas para vários cenários e continuarão a agir conforme a necessidade das situação". Fonte: Associated Press