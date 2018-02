Press Release from Business Wire : Panasonic Corporation

Panasonic Corporation anunciou o sucesso da conclusão do seu Projeto 100 mil lanternas solares, fornecendo energia para comunidades não ligadas à rede em mais de 30 países por meio de 131 organizações sem fins lucrativos, entre outras, nos últimos cinco anos. Desde o início do projeto em fevereiro de 2013, um total de 102.716 lanternas solares foram doadas, incluindo 5.004 lanternas fornecidas para a Indonésia hoje, marcando o fim do projeto.

O projeto fazia parte das iniciativas de responsabilidade social corporativa (Corporate Social Responsibility, CSR) da Panasonic, que utilizam tecnologias e produtos alinhados com a filosofia de gestão da empresa desde sua fundação em 1918, isto é, para contribuir para o progresso e o desenvolvimento da sociedade e do bem-estar das pessoas por meio de atividades comerciais.

Estima-se haver 1.1 bilhão de pessoas vivendo sem eletricidade em países emergentes e em desenvolvimento. O projeto da Panasonic foi iniciado com o objetivo de ajudar a resolver problemas sociais originados pela falta de eletricidade nos campos da medicina, educação e economia, entre outros. A Panasonic se esforçou para doar um total de 100.000 unidades de lanternas solares até 2018, o ano do seu centenário.

As lanternas da Panasonic, trazidas às comunidades em cooperação com organizações sem fins lucrativos e não governamentais, além de outras organizações internacionais, ajudaram a aliviar problemas e trouxeram melhorias em áreas como educação, saúde e medicina e independência feminina. As lanternas solares também contribuíram para os objetivos de desenvolvimento sustentável (Sustainable Development Goals, SDGs) estabelecidos pelas Nações Unidas para mobilizar esforços globais para eliminar a pobreza, proteger o planeta e garantir prosperidade.

Com a conclusão do Projeto 100 mil lanternas solares, a Panasonic continua com seus esforços para fornecer mais eletricidade para as pessoas em regiões carentes com uma nova estrutura. No Japão, funcionários da Panasonic participaram do projeto por meio do seu programa de benefícios para funcionários. Além disso, para expandir a atividade além da empresa, a Panasonic começará a utilizar financiamento coletivo em abril para permitir que as pessoas que compartilham do espírito desta campanha possam participar contribuindo com um pequeno valor em dinheiro.

Rika Fukuda, gerente geral de Responsabilidade Social Corporativa e do Grupo de Cidadania, que liderou o projeto, disse: "Estamos muito satisfeitos por termos alcançado a meta de 100.000. Como cidadão corporativo global, continuamos comprometidos em ajudar as pessoas que vivem sem eletricidade a resolver problemas, com o objetivo de construirmos uma sociedade inclusiva onde todos aproveitem a vida compartilhando alegria." A empresa também continuará contribuindo para os SDGs por meio de atividades que utilizem seus negócios, ela acrescentou.

Resumo das atividades Principais resultados do projeto que contribuíram para os SDGs da ONU 1. "Energia limpa e acessível" - Reduziu o uso de lâmpadas de querosene em 37,7% (Mianmar) 2. "Boa saúde e bem-estar" - 2.434 crianças nasceram em ambientes iluminados por lanternas (Mianmar) 3. "Educação de qualidade" - índice de aprovação de 100% em testes escolares para avançar para o próximo nível acadêmico (Mianmar) 4. "Igualdade de gênero" - Aproximadamente 40% de aumento na renda devido ao aumento de oportunidades para mulheres, por exemplo, trabalhar durante a noite (Índia) 5. "Sem pobreza" - Custos de combustível para lâmpadas de querosene diminuíram 50% por mês (Camboja)

Metas de desenvolvimento sustentável Metas de desenvolvimento sustentável são um conjunto de metas adotadas por países em uma cúpula especial das Nações Unidas em setembro de 2015 durante o período de 2016 a 2030. Os SDGs são compostos por 17 metas e 169 objetivos que buscam promover a sustentabilidade, e é intenção da ONU que ninguém fique para trás. Os SDGs são universais, e exigem esforço conjunto de todas as nações avançadas e em desenvolvimento.

