Trump se reunirá em Davos com May, Netanyahu e Kagame

O presidente americano, Donald Trump, se reunirá no final desta semana na cidade suíça de Davos com dois primeiros-ministros, a britânica Theresa May e o israelense Benjamin Netanyahu. Ele também se encontrará com o presidente ruandês Paul Kagame, informou um funcionário nesta terça-feira.

Trump, que pronunciará na sexta-feira um discurso no Fórum Econômico Mundial (WEF) de Davos, também terá um encontro com o presidente suíço, Alain Berset, disse em entrevista coletiva seu assessor de segurança nacional, o general H.R. McMaster.

A reunião com May será na quinta-feira e se concentrará "no conflito na Síria, na atitude desestabilizadora do Irã" e na "desnuclearização da península da Corea", detalhou.

Com Netanyahu, Trump "reiterará o forte compromisso (americano) com Israel e os esforços para reduzir a influência do Irã no Oriente Médio". Além disso, discutirá "formas de conseguir uma paz duradoura", acrescentou.

McMaster também mencionou o encontro Trump-Kagame na sexta-feira: os dois líderes falarão sobre "a relação Estados Unidos-África" e a "segurança comercial", disse.