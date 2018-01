A Bolsa de Tóquio fechou com leve alta nesta segunda-feira (22), atenta à situação de "shutdown" nos Estados Unidos.

Ao final da sessão, o Nikkei dos 225 principais valores ganhou 0,03%, até 23.816,33 pontos.

No mercado das divisas, a tendência era estável com o dólar cotado a 110,82 ienes no fechamento. Já o euro era cotado a 135,60 ienes, frente aos 135,94 ienes de sexta-feira.