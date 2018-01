EUA: Vice-presidente Pence defende definição de Jerusalém como capital de Israel

Amman, 21 - Em sua primeira viagem oficial pelo Oriente Médio, o vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, defendeu a decisão, tomada pelo presidente Donald Trump e que provocou insatisfação de nações árabes, de declarar Jerusalém como a capital de Israel.



Pence deve se encontrar neste domingo com o Rei do Jordão, Abdullah II, para conversas que devem incluir a mudança de entendimento dos EUA sobre Jerusalém e os planos de transferir a embaixada norte-americana para a cidade.



Após encontro no sábado com o presidente do Egito, Abdel-Fattah el-Sissi, Pence declarou ter enfatizado o compromisso dos Estados Unidos com uma solução de dois estados no conflito entre Israel e Palestina. "Os EUA estão profundamente comprometidos em reiniciar as tratativas de paz no Oriente Médio", declarou Pence. Fonte: Associated Press.