Um ano depois de eleito, Trump age como em campanha e promessas continuam no papel

Poucas realizações marcam a gestão de Trump, que pode perder força nas eleições do Legislativa em novembro (foto: Mandel Ngan/AFP)

– Um ano depois de eleito, o presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump, continua a agir como um candidato que defende suas promessas de forma aguerrida, fala o que quer e mantém clima bélico com opositores. A partir do segundo semestre de 2017, Trump acelerou as movimentações para tirar seu plano de governo do papel. Restringiu a entrada e a permanência de imigrantes no país, aprovou a reforma tributária, tirou ou renegociou a participação dos EUA em diversos acordos internacionais, como no caso do pacto nuclear com o Irã.Apesar do alarde, a maior parte dessas medidas acabou sendo menos radical do que o propagado pelo mandatário, caso da reformulação do Obamacare, sistema de saúde implementado pelo antecessor, Barack Obama. Mas os efeitos dessas ações, tão controversas quanto a personalidade do republicano, ainda serão conhecidos a longo prazo. “Nada mudou nas nossas vidas desde que ele assumiu”, comenta taxista norte-americano que trabalha nos arredores da Casa Branca e prefere não ser reconhecido pelo vizinho Trump.Se a maior parte da população o desaprova, os indicadores econômicos são aliados do republicano. Segundo o Bureau PF Labor Statistics, órgão nacional de estatísticas trabalhistas, o desemprego – um dos principais focos da campanha do presidente – diminuiu de 4,9%, em dezembro de 2016, para 4,1% um ano depois. O número de pessoas sem trabalho nos EUA recuou de 7,8 milhões para 6,6 milhões, o que tem levado o presidente a repetir de forma reiterada que está “devolvendo” a América aos americanos.Hoje com maioria no Congresso, a vida de Trump, no entanto, pode ficar mais difícil nos próximos três anos de mandato. Em novembro, os norte-americanos voltam às urnas, desta vez para eleger parte de seus representantes na Câmara e no Senado, ambas as casas atualmente com maioria republicana. Especialistas projetam uma tendência de reversão desse quadro pelos democratas, o que dificultaria a aprovação dos projetos do Executivo.Em junho, Trump anunciou a retirada dos EUA do Acordo de Paris, assinado em 2015 e que prevê medidas para evitar o aquecimento global. A intenção é limitar o aumento da temperatura em 1,5 grau centígrado até 2020. “Fui eleito para governar Pittsburg, não Paris”, disse.Em dezembro, Trump (foto) reconheceu Jerusalém como capital de Israel, o que é rejeitado pelo mundo islâmico. O ato implica transferência da embaixada do país em Israel de Telavive para Jerusalém. A ONU se posicionou veementemente contra.Além de ter retirado os EUA do Acordo Transpacífico de Cooperação Econômica (TPP), Trump iniciou a renegociação do Nafta (Tratado Norte-Americano de Livre-Comércio), entre EUA, México e Canadá. O argumento do presidente é que, desde o acordo, que há 23 anos aboliu as fronteiras alfandegárias entre os países, o país passou a ter um déficit em sua balança comercial com o México, além de ter perdido fábricas, que preferiram se instalar no vizinho.Em setembro, Trump acabou com o programa Deferred Action for Chilhood Arrivals (Daca), que regulamenta, temporariamente, a situação dos cerca de 690 mil imigrantes ilegais que chegaram com crianças aos EUA. O grupo é conhecido como The Dreamers (Os sonhadores). Um juiz da Califórnia revogou o término e agora o assunto segue como uma das principais polêmicas a serem discutidas no Congresso. Trump quer incluir o muro na fronteira com o México dentro da lei sobre os Dreamers.Considerada a grande vitória de Trump no Congresso, em dezembro, ele sancionou a reforma tributária (Tax Bill Cut). Uma das promessas de campanha, a medida corta mais de US$ 1,5 trilhão de impostos nos próximos 10 anos. O alívio é sobre grande empresas e fortunas.Ao contrário da adoção da “paciência estratégica” adotada pelo ex-presidente Barack Obama em relação ao ditador norte-coreano Kim Jong-Un, Trump se rendeu às provocações e vem protagonizando troca de farpas com o líder asiático, o que aumenta as tensões em torno de um ataque nuclear entre os dois países. Na última briga, os dois disputaram “quem tem na mesa o maior botão” para acionar a bomba. “O meu é maior e funciona”, disse Trump.Trump decretou o fim do Status de Proteção Temporária (TPS) para diversos países, entre eles Haiti, El Salvador, Nicarágua e Sudão. O TPS concedia permissão a cidadãos de países afetados por conflitos bélicos ou desastres naturais. Somente do Haiti, havia mais de 58 mil beneficiários. Na semana passada, Trump questionou a um jornal “por que temos toda esta gente de países (que são um) buraco de merda vindo aqui?”.Uma das principais promessas de campanha de Donald Trump, o muro de segurança na fronteira com o México ainda não avançou. O presidente está tentando incluir o assunto em outros acordos, como na renegociação do Nafta e do Daca, programa que visa regularizar a questão de jovens ilegais que chegaram crianças aos EUA.Os EUA não contam com um sistema público universal de saúde e a intenção do Obamacare, criado por Barack Obama, foi facilitar o acesso da população a planos de saúde. Trump tentou revogar, sem sucesso, o programa. Senadores conseguiram manter pagamento de subsídios a seguradoras nos próximos dois anos.Acordo com IrãO presidente Donald Trump tenta rever acordo nuclear que limita o programa atômico de Teerã em troca da suspensão das sanções internacionais. Inicialmente, ele havia suspendido o pacto, mas suspendeu temporariamente as sanções, na tentativa de pressionar demais países signatários a rever os termos.*A repórter é um dos nove participantes do programa “Cobertura da Presidência dos Estados Unidos 2018”, organizado pelo International Center for Journalists (ICFJ) e promovido pela Embaixada dos EUA. Também integram o grupo jornalistas de Gana, Paquistão, Quênia, Reino Unido e Uruguai.