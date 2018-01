Governo britânico faz reunião de emergência por falência da Carillion

O governo britânico realizou nesta segunda-feira uma reunião de emergência após o inesperado anúncio da falência do grupo de construção e serviços Carillion, cuja gestão por parte do executivo de Theresa May despertou vivas críticas da oposição.

A reunião contou com vários ministros, incluindo o titular da Fazenda, Philip Hammond, que não fez qualquer comentário.

O governo rejeitou dar as garantias necessárias para sustentar o grupo, mas se comprometeu a financiar os numerosos serviços públicos que correspondiam ao Carillion na Grã-Bretanha.

Em seu comunicado, o grupo Carrillion explicou não ter outra opção a não ser "se declarar em liquidação com efeito imediato", deixando potencialmente na rua seus 43 mil empregados no mundo, sendo 19.500 na Grã-Bretanha.

Carillion tem contratos com o setor púbico ou público-privado totalizando 1,7 bilhão de libras (1,910 bilhão de euros), incluindo serviços de reforma de escolas e hospitais, e de manutenção de cerca de 50 mil residências do ministério da Defesa.

A oposição acusou o governo de ter autorizado contratos com o grupo mesmo diante de flagrantes erros de gestão, como o pagamento de salários elevadíssimos para alguns de seus diretores.