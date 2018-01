Ministro da Justiça alemão é vítima da lei que ele mesmo criou

O Twitter suprimiu uma mensagem do ministro da Justiça alemão na qual chamou de "cretino" um ensaísta, em virtude de uma nova lei que ele próprio promoveu para limpar as redes sociais de mensagens ofensivas.

"Heiko Maas vítima de sua própria lei", escreveu o jornal Bild.

O tuíte suprimido foi postado em 2010 quando seu autor ainda não era ministro.

Maas havia criticado então um bem sucedido ensaísta neoconservador Thilo Sarrazin, a quem chamou de "cretino".

A mensagem foi suprimida no fim de semana pelas denúncias enviadas pelos usuários. "Há coisas que não escreveria agora", defendeu-se o ministro.

O Twitter, o Facebook e o YouTube devem, a partir de 1o. de janeiro na Alemanha, suprimir os posts com conteúdos que incentiva o ódio ou podem dar lugar a processos por difamação.

Thilo Sarrazin, ex-miembro do Partido Social-democrata (como o ministro), defende há vários anos ideiais ligadas à extrema-direita, como as que associam a migração muçulmana com o perigo para a sobrevivência do Ocidente.