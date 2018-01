Trump diz estar aberto a conversas com líder da Coreia do Norte

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse neste sábado que está aberto a conversas com o líder norte-coreano, Kim Jong Un. Ele disse também esperar que algo positivo surja das próximas conversas entre as Coreias do Norte e do Sul.





As duas Coreias concordaram em discutir cooperação para os Jogos Olímpicos de Inverno de 2018, que acontecem em fevereiro em Pyeongchang, na Coreia do Sul. As discussões, que devem envolver outros assuntos, estão marcadas para começar na terça-feira. Veículos de mídia japoneses disseram que a Coreia do Norte provavelmente participará dos Jogos.Segundo Trump, as discussões são "um grande começo". Se algo surgir dessas conversas, "será ótimo para toda a humanidade", disse o presidente norte-americano.Kim Jong Un, que ameaçou atacar os EUA com armas nucleares, "sabe que não estou de brincadeira, nem um pouco, nem mesmo 1 por cento", afirmou Trump. Fonte: Associated Press.