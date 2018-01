Maradona apoia retorno de Tevez ao Boca Juniors

Ex-astro do futebol argentino, Diego Maradona comemorou neste sábado o retorno de Carlos Tevez ao Boca Juniors.

"Foi para a China, encheu o saco do Papai Noel de dólares e agora volta ao Boca. Está perfeito, Tevez não trai", indicou Maradona em vídeo publicado no Instagram.

Tevez participou do treino do Boca na sexta-feira, antes mesmo de assinar o novo contrato com o clube argentino. O atacante deixou o time de La Bombonera em 2017, para defender o Shanghai Shenhua.

"Gostaria de saber se todos os que diziam que Tevez traiu o Boca poderiam recusar ganhar 25 milhões de dólares por ano. É muito estúpido dizer algo assim", afirmou Maradona em defesa ao jogador.

A saída de Tevez para o futebol chinês surpreendeu os torcedores do Boca, que criticaram a escolha do jogador em trocar a camisa do time argentino por um contrato milionário.

"Carlitos está de volta e a verdade é que todos os torcedores do Boca estão muito contentes", garantiu Maradona, que assim como Tevez também torce para o clube 'xeneize'.