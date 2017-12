(foto: AFP PHOTO / Raul Garcia) Alberto Fujimori recebeu um indulto humanitário neste domingo. O ex-presidente do Peru, de 79 anos, cumpria uma pena de 25 de prisão por corrução e crimes contra a humanidade cometidos durante a sua gestão, de 1990 a 2000. Ontem, Fujimori foi internado em um hospital por conta de um sintoma cardíaco.









Fugimori estava preso desde 2007. Em 2013, o ex-presidente peruano teve negado um primeiro pedido de indulto que foi solicitado por sua família. E no início deste ano, o Tribunal Constitucional declarou-se contra a anulação do processo pelo qual ele foi sentenciado a 25 anos de prisão, até 2032, quando completará 94 anos.





Ele foi acusado como autor indireto do assassinato de 25 pessoas - casos La Cantuta e Barrios Altos - pelas mãos de um esquadrão da morte, durante sua luta contra a guerrilha maoista Sendero Luminoso. Também por sequestro agravado pela detenção arbitrária de um empresário e um jornalista.





A saúde de Fujimori vinha despertando acalorados debates no Peru desde que o presidente Kuczynski assegurou em abril que avaliava conceder o indulto humanitário baseado em um relatório médico independente. Várias fontes indicavam que o benefício poderia ser outorgado no fim do ano. (Com agências)