Grande BH: Taxista é morto em assalto e suspeitos de crime são assassinados

Os militares encontraram um dos suspeitos morto e outro, menor de idade, gravemente ferido (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)

Um taxista de 64 anos morreu após ser assaltado durante a corrida no último sábado (28/10), em Barão de Cocais, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.O corpo de Raimundo Anastácio Nepomuceno foi encontrado na manhã de domingo (29/10) e estava carbonizado próximo a uma estrada de acesso a um bairro na cidade.Durante as buscas pelo taxista, o veículo foi encontrado em frente à casa de um dos suspeitos, de 18 anos, que tem histórico criminal. No local, os militares localizaram o homem, que estava morto, e um outro possível responsável pelo crime, de 16 anos, gravemente ferido. Ele foi levado para o hospital, mas não resistiu e também morreu.

O suspeito menor de idade havia confessado o roubo do veículo, mas não disse o paradeiro de Raimundo ou quem o tentou matar. A Polícia Militar (PMMG) ainda prendeu um terceiro menor que estava com os outros dois suspeitos no roubo do veículo, além de identificar um segundo indivíduo que deu carona aos menores.





Nota da Polícia Civil

Em relação à morte de um taxista, de 64 anos, registrada no último sábado (28/10), em Barão de Cocais, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), assim que acionada, deslocou uma equipe da perícia oficial ao local dos fatos, para a coleta de vestígios que subsidiarão as investigações. O corpo da vítima foi encaminhado ao Posto Médico-Legal do município para ser submetido a exames.





Dois suspeitos foram localizados, feridos por disparos de armas de fogo. Um deles, de 18 anos, foi encontrado já sem vida, enquanto o segundo, de 16 anos, foi encaminhado para o devido atendimento médico-hospitalar, mas veio a óbito. A PCMG esclarece que a autoridade policial, após oitivas, ratificou a apreensão em flagrante delito de um terceiro suspeito, um adolescente de 17 anos





O caso foi submetido ao Ministério Público para dirimir sobre a internação provisória do envolvido. O inquérito policial segue em tramitação visando a completa apuração dos fatos.