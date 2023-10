Mulher morre carbonizada após carro capotar e pegar fogo na Fernão Dias

432

Veículo se incendiou após capotar na rodovia (foto: Redes sociais)

Segundo a Arteris, concessionária que administra a rodovia, o veículo seguia em uma das faixas e ao iniciar uma curva, perdeu o controle direcional, chocou contra barreira de concreto no canteiro central e capotou.

Veículo ficou totalmente destruído após o fogo (foto: PRF)

O veículo se incendiou em seguida. A filha e o genro do casal tiveram apenas escoriações por conta do capotamento; eles conseguiram sair do veículo antes do incêndio. Já o filho deles, um menino de 2 anos, que é neto da vítima fatal e do motorista, foi resgatado em estado grave com queimaduras nas vias aéreas.

A criança e o homem que dirigia o carro, que teve queimaduras no braço e outras partes do corpo, foram encaminhados ao Hospital das Clínicas Samuel Libânio, em Pouso Alegre.

Houve congestionamento de mais de 4 km na rodovia, pois foi preciso interdição das faixas. A Perícia da Polícia Civil foi acionada para a ocorrência.

Iago Almeida / Especial ao EM

Uma mulher, que ainda não teve a idade divulgada, morreu carbonizada na Rodovia Fernão Dias, no Sul de Minas, na tarde desta sexta-feira (27/10). O caso aconteceu por volta das 13h50 no km 838, trecho de São Sebastião da Bela Vista.