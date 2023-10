Saiba o que é o laboratório de solos da Prefeitura de Belo Horizonte

432

Segundo a administração municipal, a operação tapa-buracos ocorre de forma contínua na cidade durante todo o ano (foto: Divulgação/PBH)



Você sabia que Belo Horizonte tem um laboratório de solos e asfalto? Nesse local são feitas análises da massa asfáltica das ruas da cidade, desde a fabricação do material, e também a aplicação e manutenção do asfalto. O trabalho é feito a partir de parâmetros como a estrutura do pavimento, controle dos materiais e do asfalto.

As instalações do laboratório têm como objetivo garantir a qualidade dos materiais que serão utilizados nas vias. Na capital, são 3.861,62 km de vias pavimentadas com asfalto. Até setembro de 2023, já foram aplicadas mais de 29 mil toneladas do material nas ruas.









A foto mostra como deverá ficar a fachada do novo espaço do Laboratório de solos (foto: Divulgação/PBH)



“E essa nova unidade vai nos trazer mais confiabilidade, mais controle de tudo o que é aplicado de pavimento em Belo Horizonte. A gente também vai fazer treinamentos com as equipes, mais interação entre as equipes de campo com as equipes de laboratório, todos em um único local”, disse.

Ainda de acordo com a administração municipal, a operação tapa-buracos ocorre de forma contínua na cidade durante todo o ano. Nesse ano, até o mês de setembro, foram executadas 156.045 operações para recapear os buracos. Em 2022, 178.683 ações foram cumpridas no total.