MG: suspeitos de assaltar agência bancária são presos

Junto com os homens, foi apreendida uma grande quantidade de munições, armas e explosivos (foto: PMMG / Divulgação) Três homens foram presos em flagrante suspeitos de assaltar um caixa eletrônico em Itinga, no Vale do Jequitinhonha, na madrugada desta sexta-feira (20/10). Junto com os homens, foi apreendida uma grande quantidade de munições, armas e explosivos. A prisão aconteceu em Itaobim, cidade vizinha a que houve o roubo.





Por volta de 1h40, policiais militares tomaram conhecimento de que um grupo de pessoas havia assaltado uma agência bancária na cidade. Um caixa eletrônico chegou a ser explodido. Imediatamente os militares realizaram a operação de bloqueio de rodovias e estradas.









Mesmo com o confronto, os homens conseguiram fugir. No entanto, três deles foram detidos no centro de Itaobim. No veículo, os militares encontraram uma grande quantidade de munições, armamentos e explosivos. O segundo carro foi apreendido em Medina, também no Jequitinhonha. Ele também estava recheado de armas.

A operação contou com agentes das polícias Militar e Civil. Informações preliminares dão conta que os suspeitos participam do Novo Cangaço.