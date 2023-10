Adutora rompe e causa grande vazamento de água em Betim

432

O rompimento de uma adutora no Bairro Capelinha, em Betim, na Grande BH, provocou um grande vazamento de água, nesta sexta-feira (20/10). Moradores da região se aproximam do local e se refrescam com a água.





Pelas imagens, é possível observar uma grande coluna de água que jorra do local e pode ser vista de longe.

O rompimento da adutora causou um grande vazamento de água (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)



Uma equipe da Guarda Municipal está no local para conter a aproximação dos moradores do local, enquanto outra da Copasa tenta solucionar o problema.

O estudante Pablo Henrique Rocha, 15 anos, é morador do bairro e foi até o local para ver de perto o vazamento. Aproveitou para dar um mergulho na água. Ele diz que, apesar do desperdício de água em razão do rompimento, se divertiu e se refrescou. “Só a conta que vai vir muito cara porque a água vai acabar”, brinca.





Apesar da brincadeira, o estudante se preocupa de ter que enfrentar falta d’água por causa do incidente. “Preciso tomar banho, comer, beber água.” Ele reclama que a falta de água e energia no bairro são constantes. “Se dá um vento, a luz acaba e a água também.”

O morador do bairro Capelinha, Pablo Henrique Rocha, aproveitou a coluna de água e foi se refrescar no local (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)





O temor de Paulo Henrique é que para reparar o vazamento, a população do bairro fique um longo período sem abastecimento. “Espero que eles consertem logo. Nunca vi tanta água, só na praia mesmo”, se diverte e compara o vazamento às cataratas de Foz do Iguaçu, no Paraná.





Em conversa com a reportagem do Estado de Minas, um técnico da Copasa, que preferiu não se identificar, disse que a adutora já teria sido desligada e que a grande quantidade de água que ainda jorra no local seria fruto de bombeamento anterior ao desligamento. A expectativa é que o volume de água comece a diminuir. O vazamento já ocorre no local a cerca de três horas.





A reportagem ainda aguarda posicionamento da empresa sobre o rompimento da adutora.