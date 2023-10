Israel: Avião da FAB com mais cinco mineiros chega ao Brasil neste sábado

432

Dez mineiros estavam entre os 64 brasileiros no terceiro voo da operação Voltando em Paz, que aterrissou no Aeroporto de Guarulhos, nesta sexta-feira (13/10) (foto: Foto Paulo Pinto/Agência Brasil)



Entre os 207 passageiros – além de dois cachorros e dois gatos –, cinco são de Minas Gerais. Outros 10 mineiros já estão em solo brasileiro desde o fim da manhã desta sexta (13/10). Eles chegaram ao país acompanhados de mais 59 pessoas, em um voo anterior, também da FAB. O quarto avião da Força Aérea Brasileira (FAB) que decolou de Tel Aviv, em Israel, às 12h45 (horário de Brasília), deve chegar ao Brasil, no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, neste sábado (14/10), por volta de 1h da madrugada.

Embaixador do Brasil em Israel, Fred Meyer afirmou que toda a equipe dele está mobilizada. “A previsão do Itamaraty são 15 voos. Todos os que quiserem sair, sairão. Essa é a ordem do presidente Lula”, afirmou.

Os atentados terroristas em Israel, que se desdobraram em conflito armado, começaram no sábado passado (7/10), quando o grupo Hamas invadiu comunidades israelenses. O número de mortos ultrapassa 3 mil: 1.799 palestinos e mais de 1.300 israelenses.

Dez mineiros já chegaram a solo brasileiro

O terceiro voo da operação Voltando em Paz aterrissou no Aeroporto de Guarulhos, nesta sexta-feira (13/10), trazendo 64 brasileiros, entre eles, 10 mineiros. O voo havia deixado a capital israelense na quinta-feira (12) com 69 pessoas, sendo que cinco desembarcaram ainda nesta sexta na Base Aérea da Aeronáutica em Recife, antes de a aeronave chegar em SP pela manhã.

Do total de embarcados do terceiro voo, 29 são de São Paulo. O restante segue viagem em outros aviões para que consigam, enfim, chegar em casa.



Desses, nove vão para o Rio de Janeiro, outros nove para Belo Horizonte, um para Uberlândia, cinco para Recife, quatro para Goiânia, quatro para Porto Alegre, dois para Vitória e um para Cuiabá.



O governo federal não tem informações atualizadas sobre a situação dos voos com destino a Minas. A BH Airport, concessionária responsável pela administração do Aeroporto de Confins, não respondeu os contatos da reportagem.

Gabinete de crise

No mesmo dia em que o conflito foi iniciado, o governo brasileiro montou um gabinete de crise. As embaixadas do Brasil em Tel Aviv, Israel, e em Cairo, no Egito, além do escritório de representação em Ramala, na Palestina, foram acionados.

Desde então, mais de 2,7 mil brasileiros já manifestaram interesse em retornar ao país. Segundo a FAB, até o momento, as aeronaves empregadas na operação Voltando em Paz já foram responsáveis pelo retorno de 494 passageiros.

A aeronave da Presidência da República, um VC-2 (Embraer 190) com 40 lugares, destinada para resgate de brasileiros que estão no lado palestino do conflito no Oriente Médio, aterrissou em Roma, na Itália, às 10h25 desta sexta-feira.

Uma operação está em curso na Faixa de Gaza para que cerca de 20 brasileiros cruzem a passagem de Rafah por via terrestre e, com isso, consigam embarcar para o Brasil. As tripulações dos voos de repatriação contam com equipes de médicos, enfermeiros e psicólogos, pontua o governo federal.