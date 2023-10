Concurso: ALMG reabre prazo para recursos em prova de nível superior

O período para apresentar os recursos começa a partir desta segunda-feira (9/10) e acaba nessa quarta (11/10) (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

A Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) reabriu o prazo para apresentação de recursos contra a correção da prova da segunda etapa de concurso para cargos de nível superior. Na ocasião da divulgação dos resultados, os concorrentes ficaram insatisfeitos com as notas e as correções apresentadas nos espelhos das provas.