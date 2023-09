Polícia prende suspeito e recupera carro furtado no Bairro Buritis, em BH

432

As câmeras de segurança mostram o momento em que o carro é levado pelos criminosos (foto: Reprodução ) Um homem de 30 anos foi preso nesta terça-feira (26/9) suspeito de ser o autor do roubo de uma Hilux SW4 na madrugada do último domingo (24), no Bairro Buritis, Região Oeste de Belo Horizonte. A prisão ocorreu no Bairro Grajaú.





Imagens de câmeras de segurança flagraram toda a ação, que durou menos de um minuto. Primeiro, um homem, com máscara de prevenção contra COVID-19, se aproxima do carro, entra e fica algum tempo no interior do veículo. Há vários carros passando pela rua no momento.





Depois, ele sai e parece esconder um objeto no agasalho. Minutos depois, volta, entra novamente no carro e leva o veículo. Um outro carro que estava parado a alguns metros de distância acompanha, dando cobertura.





A rapidez na ação chamou a atenção dos policiais. “A destreza é enorme e pesa contra ele nas penas da lei. O furto é agravado”, explicou o delegado José Luiz Quintão.





Assim como outros veículos roubados, a suspeita é de que a Hilux estava sendo “esfriada”, antes de ser encaminhada para uma oficina de desmanche.





O suspeito ja tinha passagens pela polícia e atuava na parte do furto dentro da quadrilha criminosa. “Os veículos sao subtraídos sempre com a finalidade determinada. Nesse caso, podemos dizer que também seriam desmanchados”, disse o delegado.





A vítima, um homem de 46 anos, esteve na delegacia para recuperar o veículo. Ele é da Bahia e veio passar alguns dias com a família na casa dos parentes, que moram no edifício.





Para a reportagem do Estado de Minas, ele disse estar aliviado em ter seu veículo encontrado. “Parei o carro de tarde e, no dia seguinte, já não estava mais lá. A ação foi muito rápida. A polícia está de parabéns e fico muito feliz em receber o carro de volta”, disse.