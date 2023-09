Minas tem cinco cidades com índices de umidade de deserto

432

Minas domina a lista das menores umidades do país (foto: Rodrigo Clemente/EM/D.A Press)

Minas Gerais passa por uma onda de calor que traz altas temperaturas para diversas cidades. Belo Horizonte registrou nessa segunda-feira (25/9) a maior temperatura da história, com 38,6°C e São Romão, no Norte de Minas, chegou a 43°C, a maior do país no dia.

Em relação à baixa umidade, as cidades mineiras também dominam a lista do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), das sete cidades com os menores índices de umidade do país, cinco são de Minas.

Menores umidades do Brasil nessa segunda (25/9)

Rio Brilhante (MS): 9% Delfino (BA): 10% Montes Claros (MG): 11% Mocambinho (MG): 12% Buritis (MG): 12% São Romão (MG): 12% Salinas (MG): 12%

Segundo Ruibran dos Reis, meteorologista do Climatempo, índices de umidade entre 8% e 12% são considerados clima de deserto. "Umidades acima de 40% é o ideal", diz.