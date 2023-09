Ex-vereador de Governador Valadares e afilhado são baleados em emboscada

432

Ex-vereador foi baleado três vezes e socorrido para o hospital da cidade (foto: Reprodução) O ex-vereador de Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, Marinaldo Carlos de Amorim, de 51 anos, conhecido como "Zangado", foi baleado na noite dessa quinta-feira (7), em uma estrada rural, próximo do distrito de Brejaubinha. Além do ex-parlamentar, o afilhado dele,de 16 anos, foi atingido de raspão nas costas.





14:32 - 08/09/2023 Contribuintes têm até o dia 30 para regularizar obras com a Receita Federal Segundo a Polícia Militar, o autor dos disparos seria um homem de 38 anos. O crime teria sido motivado pelo fato do suspeito não ter gostado do fato do menor ter mantido um relacionamento com a sua filha, de 12 anos.

As vítimas estavam em uma moto no momento do crime. Elas foram cercadas pelo homem, que estava em uma Fiat Strada branca. Após o crime, ele fugiu do local e abandonou o veículo.



O Corpo de Bombeiros socorreu as vítimas para o Hospital de Pronto Socorro da cidade. O adolescente foi atendido e liberado. Já o ex-vereador ficou internado sob observação. O estado de saúde não foi atualizado.





O autor do crime não foi encontrado.