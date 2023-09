Fiscalização da PRF resgata 350 aves contrabandeadas em Montes Claros

432

Aves estavam escondidas no porta-malas do veículo (foto: Reprodução/PRF) A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um homem que transportava 350 aves ilegalmente na BR-251, em Montes Claros, no Norte de Minas.





Segundo a PRF, a abordagem aconteceu durante uma fiscalização de rotina. Ao ser parado, o homem disse que não era habilitado. Durante a checagem do veículo, os agentes encontraram os animais escondidos no porta-malas do carro. A situação seria um flagrante de maus-tratos.



O condutor informou que comprou os pássaros na Bahia e em algumas cidades de Minas Gerais, e que os animais seriam levados para serem comercializados em São Paulo.





O homem vai responder por crime ambiental. Os pássaros foram encaminhados ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA).