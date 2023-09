Preso segundo dos quatro envolvidos em assassinato na Grande BH

432

As investigações foram conduzidas pela delegada Lorena Vaz de Melo (foto: PCMG)

Um homem, de 33 anos, indiciado por crime de homicídio, cometido em Rio Acima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, foi preso pela Polícia Civil, na noite da última quinta-feira (31/8), mediante o cumprimento de um mandado de prisão.

O suspeito detido é apontado como um dos quatro suspeitos de participar do assassinado de um homem, motivado por disputas do tráfico de drogas e desavenças com um dos integrantes do grupo.

Segundo a Polícia Civil, a vítima foi morta com diversos disparos de arma de fogo pelas costas. “Este homem seria o responsável por atrair a vítima para o local do crime, onde os demais comparsas a executaram”, diz a delegada Lorena Vaz de Melo

Ainda segundo ela, a vítima foi socorrida e, antes de morrer, disse o nome de um dos suspeitos, o que ajudou na identificação dos executores. “Além disso, durante as diligências, tivemos diversos depoimentos, laudos periciais, imagens de câmeras de segurança, culminando com a identificação de todos os quatro envolvidos no crime.”

Dois dos suspeitos estão presos e os demais com mandados de prisão preventiva em aberto. O homem preso nesta semana tem vários registros policiais por uso e tráfico de drogas e roubo. Ele foi encaminhado para o sistema prisional.