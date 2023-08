BH tem alerta para pancadas de chuva e raios até a manhã de domingo

Belo Horizonte está em alerta para pancadas de chuva, entre 20 e 30 mm, até as 8h deste domingo (27/8), informou a Defesa Civil no início da noite deste sábado (26/8) com uma série de recomendações à população.

Os interessados devem realizar o cadastro, gratuito, enviando uma mensagem de texto com o CEP da residência para o número 40199. Na sequência, o solicitante receberá uma notificação confirmando o cadastramento.Na manhã deste sábado, a Prefeitura de Belo Horizonte realizou mais um treinamento preventivo de enchentes na Avenida Tereza Cristina. O simulado foi na altura do Bairro das Indústrias II, na região do Barreiro. O objetivo é preparar as equipes do Executivo municipal e voluntários para situações que envolvam riscos de inundação na capital.