Adolescente é suspeito de roubar joalheria no Centro-Oeste de Minas

Polícia Civil apreendeu joias, celulares, grande quantidade de drogas, além de mais de R$ 4 mil em espécie na casa do adolescente em Divinópolis (foto: PCMG/Divulgação)

Um adolescente, de 17 anos, foi apreendido nessa terça-feira (22/8) suspeito de roubar uma joalheria na cidade de Cláudio, no Centro-Oeste de Minas. O jovem foi preso durante operação da Polícia Civil na cidade de Divinópolis, também no Centro-Oeste mineiro.

Na última quinta-feira (17/8), um homem, de 19 anos, suspeito de ser comparsa do adolescente no crime, foi preso preventivamente. A dupla é suspeita de render os funcionários da joalheria e roubar aproximadamente 600 peças de ouro e prata no dia 20 de julho deste ano.

A Polícia Civil cumpriu cinco mandados de busca e apreensão na manhã de ontem. De acordo com informações do delegado responsável pelas investigações, Matheus Luiz de Faria, durante o cumprimento dos mandados, foram localizadas e apreendidas quantidade significativa de drogas, além de R$ 4.158 reais em espécie.

"Além do mandado de internação provisória do adolescente, outras três pessoas foram presas por porte de drogas para consumo pessoal e tráfico de drogas, sendo que uma delas possuía um mandado de prisão em aberto. Também foram localizadas diversas joias e bijuterias na residência do adolescente, as quais serão posteriormente reconhecidas por parte das vítimas do roubo", informou o delegado.

As investigações, coordenadas pela PCMG em Cláudio, seguem em andamento com o objetivo de identificar outros indivíduos que possam ter tido envolvimento direto no crime, incluindo possíveis mandantes.

A operação contou com o apoio de policiais da PCMG em Divinópolis e Itaúna.