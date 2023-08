Bombeiros usam até trator para combater incêndio em Itapecerica

432

Bombeiro usa abafador para controlar o incêndio que tomou 7 mil metros quadrados (foto: Sala de Imprensa/CBMMG)

Praticamente toda a água de um caminhão-pipa foi necessária para apagar as chamas (foto: Sala de Imprensa/CBMMG)

O fogo que tomou conta de uma área de pastos, mata e bambuzais em Itapecerica, no Centro-Oeste mineiro, mobilizou o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), que recorreu até ao auxílio de um trator para conter as chamas, na tarde de sexta-feira (18).O incêndio de causas ainda não conhecidas ocorreu no povoado de Capão dos Porcos, na zona rural. Os bomebiros de Oliveira, cidade a cerca de 55 quilômetros de distância, foram acionados e iniciaram o combate às chamas com a utilização de abafadores e técnicas de combate.Um caminhão-pipa e um trator reforçaram a luta contra o fogo, tendo sido necessário abrir caminho derrubando parte dos bambus.Praticamente toda a água do tanque do caminhão foi utilizada para extinguir as chamas, totalizando 15 millitros de água. Com o trator conectado a um arado, foi aberto no pasto revolvendo o solo um aceiro de emergência para conter as chamas e impedir reignições.Os aceiros por definição do Instituto Estadual de Florestas (IEF) é uma "faixa onde a continuidade da vegetação é interrompida ou modificada com a finalidade de dificultar a propagação do fogo e facilitar o seu combate, com largura variada".Ao todo, 7 mil metros quadrados foram incendiados, o que equivale a pouco mais do que a área do estacionamento do Terminal Rodoviário Governador Israel Pinheiro (Tergip) de Belo Horizonte, que tem 5.500 metros quadrados.