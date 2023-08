Vídeo: homem é flagrado andando nu por ruas de Juiz de Fora

Uma cena no mínimo inusitada aconteceu em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, nesta sexta-feira (18/8). Um homem foi flagrado em vídeo andando sem roupa na rua.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o idoso caminhando por uma calçada no Bairro Alto dos Passos, na Região Central da cidade.

Homem foi flagrado andando nu no Bairro Alto dos Passos, em Juiz de Fora (foto: Redes sociais/Reprodução)

Quando o registro foi feito, poucas pessoas passavam pelo local. Uma delas, inclusive, aparece no meio da via observando o homem, que caminhava calmamente sem se importar com os olhares curiosos.