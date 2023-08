Shopping de BH promove feira de adoção e programação para pets; veja

Campanha promove "Mês do Amor IncondicionAu" (foto: Divulgação/ Minas Shopping )

Cães e gatos podem ser adotados e vacinados entre os dias 21 e 26 de agosto, no Minas Shopping, Região Nordeste de Belo Horizonte. A campanha "Mês do Amor IncondicionAu" é promovida pelo estabelecimento com uma programação especial voltada para os animais de estimação, que também inclui circuito de brincadeiras, encontros e de pets e pista de obstáculos.