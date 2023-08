Obra de via que liga a Zona da Mata ao Vale do Aço é entregue após 40 anos

432

As intervenções fazem parte do Provias, programa do Governo de Minas para obras rodoviárias (foto: Cristiano Machado/ Imprensa MG) Após 40 anos de espera da população na Região Central de Minas Gerais, as obras de pavimentação da LMG-760 foram entregues pelo Governo do Estado nessa quinta-feira (17/8). O trecho, de aproximadamente 50km, vai diminuir a distância entre o Vale do Aço e a Zona da Mata, além de conectar essas regiões à BR-381 e à BR-262, duas rodovias federais que também serão desafogadas.









Para o engenheiro eletricista Anísio Pereira da Silva, que mora em Marliéria, um dos municípios cortados pela rodovia, a conclusão da obra foi importante, também, para aumentar as expectativas de turismo rural. Ele, que é dono do Rancho Expedito, acredita que será um atrativo para os clientes. "Minha propriedade já tinha sido contemplada com a primeira etapa da obra, mas a conclusão traz mais expectativas. Além disso, também sei que melhora para as pessoas que se deslocam todos os dias de Goiabal e Dionísio para Coronel Fabriciano", conta.





Antes das obras, para os moradores de São José do Goiabal e região chegarem às cidades do Vale do Aço, era preciso ir para João Monlevade, passando pelas BRs 262 e 381. E, somente assim, chegavam a Ipatinga, num trajeto de quase 3h. Com a pavimentação da LMG-760, em pouco mais de 1h é possível chegar ao mesmo destino.





As melhorias e oportunidades são celebradas pelo prefeito de São José do Goiabal, Beto Guimarães (PSB). "Com ligação asfáltica, são possibilidades de trabalho, estudos e proximidade com as universidades do Vale do Aço. Além do turismo e venda dos produtos locais", diz.

A cerimônia de entrega das obras da rodovia foi realizada no entroncamento com a MG-320, no município de São José do Goiabal. O evento contou com a presença do governador Romeu Zema, do vice-governador Mateus Simões, do secretário de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias (Seinfra), Pedro Bruno, e de outras autoridades.

O governo de Minas também destaca que, além do desenvolvimento da região, a pavimentação beneficiará diretamente o Parque Estadual do Rio Doce, facilitando o acesso aos atrativos naturais da Bacia do Rio Doce. A estimativa é que ocorra aumento de pelo menos 50% na visitação ao parque que, atualmente, recebe cerca de 15 mil visitantes por ano.