Entregador agredido: PM prende três motoboys durante manifestações

Uma das motos estava com a placa alterada (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press) Três pessoas foram presas pela polícia na noite dessa quarta-feira (16/8), nas manifestações sobre o caso de agressão de um motoboy no Bairro Caiçaras, na Região Nordeste de Belo Horizonte.









Outro motociclista estava com outras seis bombas desse mesmo tipo escondidas em um casaco. O terceiro motociclista pilotava uma motocicleta sem placa e tentou fugir fazendo manobras perigosas.

Relembre o caso

O caso ocorreu na terça-feira (15/8) em uma residência do Bairro Caiçaras, na Região Nordeste de Belo Horizonte. De acordo com a Polícia Militar, houve um desentendimento mútuo entre o cliente e o entregador, resultando em uma agressão também entre as duas pessoas.





Leia também: Vídeo: motoboys atacam casa onde entregador de aplicativo foi agredido O entregador alegou que foi agredido e acusado de querer roubar a comida dos clientes após pedir o código de confirmação da entrega. Já no relato dos moradores, o pedido teria demorado para ser entregue e que, quando o entregador chegou, eles desconfiaram que ele teria aberto o pacote e comido a feijoada.

Em entrevista ao Estado de Minas, o tenente Louzer, que atendeu a ocorrência, disse que o desentendimento começou com um atrito verbal e evoluiu para uma agressão física. Ele explica que os quatro envolvidos - três clientes e o entregador - são vítimas e autores do crime. "Foram agressões mútuas."