Idoso usa muleta para expulsar ladrões de casa

432

Crime ocorreu no bairro Progresso, em Juiz de Fora (foto: Prefeitura de Juiz de Fora)

Um idoso de 67 anos usou uma muleta para evitar ser assaltado dentro de casa no bairro Progresso, em Juiz de Fora, na Zona da Mata Mineira.

De acordo com a Polícia Militar, dois homens invadiram a casa do idoso, que mora junto com a esposa, de 61 anos. Um dos bandidos entrou pela janela do quarto em que estava o idoso.

Imediatamente, ao ver o invasor, o idoso pegou a muleta e começou a brigar com um dos assaltantes. No cômodo ao lado, a esposa conseguiu trancar o assaltante e começou a gritar por socorro.

Diante da reação do casal, os assaltantes fugiram. Eles, no entanto, levaram um molho de chaves que estava no portão da casa. Os policiais fizeram rastreamento na região, mas não encontraram os assaltantes.

O idoso recebeu atendimento médico, mas não apresentava lesões aparentes e não precisou ser internado.