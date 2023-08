Susto e sorte de passageiros de ônibus que pegou fogo

432

O fogo começou no ônibus e se espalhou para a mata existente no local (foto: CBMMG)

“Sorte”. A palavra define o salvamento de 43 passageiros de um ônibus de viagem, que se incendiou no fim da tarde de domingo (13/8), no quilômetro 70 da rodovia MG-353, próximo a Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira.

No local, existe um posto da Polícia Militar Rodoviária (PMRv), onde acontecia uma blitz. Os patrulheiros deram sinal de parada para o coletivo, que tinha sido fretado para uma viagem saindo de Goianá para Juiz de Fora.

Ao iniciarem a vistoria do veículo, os patrulheiros perceberam que algo estava errado, pois havia fumaça saindo do motor, na parte traseira do ônibus. Deram ordem, então, para que todos os passageiros saíssem.

E tão logo o ônibus foi evacuado, uma explosão e fogo tomou conta do veículo. O Corpo de Bombeiros de Juiz de Fora foi chamado ao local e conseguiu apagar o fogo. Ninguém se feriu. O ônibus é de uma empresa particular.