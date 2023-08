Polícia tem pistas de suspeito de decapitar ex-companheira grávida

432

As polícias Civil e Militar fazem uma grande operação para tentar encontrar assassino (foto: PMMG)

A Polícia Civil encontrou a pista de um homem, de 35 anos, suspeito de ter decapitado uma mulher de 31 anos, que estava grávida, na última sexta-feira (11/8), na cidade do Serro, no Alto Jequitinhonha. O homem seria o pai da criança.





LEIA MAIS 08:09 - 14/08/2023 Preso pela Interpol assassino de mulher em Ipatinga O veículo do suspeito e seu celular foram encontrados pela Polícia Civil, segundo o delegado Conrado Guedes, da Delegacia do Serro. “O carro teria sido utilizado na fuga. As suspeitas são de que o autor do crime esteja escondido numa região de mata fechada”.

Segundo o delegado, o suspeito é um homem perigoso, levando-se em conta as circunstâncias do crime.





O suspeito, segundo a polícia, é ex-companheiro da vítima, que estava grávida de um mês. Ele também seria o pai da criança. O homem poderá responder pelo crime de homicídio qualificado.





O delegado Conrado Guedes afirma que a motivação para o crime é desconhecida e para tentar desvendar a razão de seu cometimento, parentes da vítima e do autor serão ouvidas. “Temos de saber como era o relacionamento dos dois, se já houve algum atrito mais série ou agressões.”





O delegado diz, ainda, que espera a colaboração da população do Serro. “O crime mexeu com toda a cidade. E esperamos que a população do Serro nos ajude a esclarecer o crime. Pedimos que qualquer informação que possa ajudar a informar o paradeiro do matador, nos seja repassada”.





Existe uma grande mobilização no Serro. A Prefeitura Municipal comunicou, em nota, que trabalha em parceria com as Polícias Civil e Militar, com o Ministério Público, OAB (Subseção de Serro). Estão sendo feitas ações voltadas para o Agosto Lilás, mês do Combate e Enfrentamento à Violência Contra a Mulher e comemoração dos 17 anos da sanção da Lei Maria da Penha.