Montes Claros quer transformar Festa de Agosto em patrimônio nacional

A edição dos festejos de 2023 movimenta a cidade do Norte de Minas da próxima terça-feira (16/08) até domingo (22/08), com as ruas do Centro da cidade invadidas pela alegria, animação, música e pelo colorido das roupas e fitas dos grupos de catopês, marujos e caboclinhos. A expectativa dos organizadores das festas é de atrair milhares de visitantes.

Nesta sexta-feira (11/08), a Prefeitura de Montes Claros publicou o decreto municipal 4.600, assinado pelo prefeito Humberto Souto, que institui a “comissão de estudo para a elaboração da proposta de registro e tombamento das Festas de Agosto e dos grupos de catopês, marujos e caboclinhos como patrimônio histórico-cultural imaterial”.

De acordo com o procurador-geral do Município, Otávio Batista Rocha, a iniciativa visa o reconhecimento das Festas de Agosto como patrimônio imaterial do município. “Depois, encaminharemos a proposta ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), para que as manifestações folclóricas sejam consideras como patrimônio imaterial nacional”, afirma Rocha.

De acordo com a prefeitura, a comissão responsável pelo projeto será composta por membros do poder público, do Conselho Municipal do Patrimônio Cultural de Montes Claros (COMPAC) e especialistas em antropologia e sociologia com passagens pela Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes) e pela Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG).

A Prefeitura destaca que iniciativa da elaboração da proposta de tombamento leva em consideração que a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) define como patrimônio imaterial “as práticas, representações, expressões, conhecimentos e técnicas – com os instrumentos, objetos, artefatos e lugares culturais que lhes são associados – que as comunidades, os grupos e, em alguns casos os indivíduos, reconhecem como parte integrante de seu patrimônio cultural”.

“A medida também leva em consideração as características das Festas de Agosto, que é uma comemoração com raízes indígenas e afro-brasileiras, assim como foi a própria criação da civilização brasileira”, argumenta o Executivo municipal.

História das Festas de Agosto de Montes Claros

Oficialmente, de acordo com o livro “Montes Claros: sua História, sua Gente, seus Costumes”, do historiador Hermes de Paula, o primeiro registro de realização das Festas de Agosto na cidade é de 1839, há 184 anos. O historiador também afirma que as festividades marcaram a coroação do Imperador Dom Pedro II em 1841. O evento não ocorreu nos anos de 2020 e 2021, por causa da pandemia da COVID-19.

No entanto, segundo o pesquisador e doutor em Antropologia João Batista Almeida Costa, professor aposentado da Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes), as Festas de Agosto teriam sido iniciadas bem antes do ano registrado por Hermes de Paula.

Segundo Costa, o explorador francês Auguste de Saint-Hilaire fez o primeiro registro das festas em 1811, no livro “Viagem pelas províncias do Rio de Janeiro e de Minas Gerais”, publicado em 1822.

“O surgimento das Festas de Agosto tem várias temporalidades. A primordial, ou seja, a origem da mesma, está vinculada aos festejos da Senhora do Rosário e se perde no tempo. O viajante francês Saint-Hilaire, quando passa pelo Arraial das Formigas dos Montes Claros de Nossa Senhora e São José, no mês de agosto, informa em seu relato a realização do festejo com o batuque dos negros. Como ele não suportava o toque dos tambores, foi conhecer as minas de salitre que existiam no entorno do arraial, e também a Lapa Grande, onde deixou sua assinatura numa das paredes”, descreve o pesquisador.

Costa também garante que os festejos de São Benedito e do Divino Espírito Santo foram “juntados” à Festa de Nossa Senhora do Rosário em 1910, por determinação do primeiro bispo da cidade, dom Joao Pimenta. “Os marujos que festejavam em maio o Divino Espírito Santo e os Caboclinhos, que festejavam São Benedito em outubro, se agregaram aos festejos dos Catopês à Senhora do Rosário”, explica.

Programação das Festas

Conforme programação divulgada pela prefeitura, as Festas de Agosto de 2023 serão abertas na noite da próxima terça- feira (15/8), juntamente com o 43º Festival Folclórico de Montes Claros. As festividades se estendem até domingo (20/8). Além das manifestações folclóricas e religiosas em devoção a Nossa Senhora do Rosário, São Benedito e ao Divino Espírito Santo, estão previstas apresentações musicais e barraquinhas de artesanato e de comidas típicas.

A abertura do evento acontecerá na terça-feira, às 18h30, na sede da Associação dos Catopês, Marujos e Caboclinhos (bairro Morrinhos). Além dos mestres dos grupos dançantes, mordomos e festeiros, estarão presentes dirigentes da Escola de Samba Acadêmicos de Niterói, que escolheram as manifestações religiosas das Festas de Agosto como tema do seu desfile no Carnaval de 2024, na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro.

No dia 16, acontecerá o levantamento do Mastro de Nossa Senhora do Rosário. O Cortejo sairá às 19 horas do bairro Cristo Rei, em direção ao Centro da cidade. Na mesma data, começarão as atrações do 43º Festival Folclórico. Está agendada para as 19 horas a abertura da Exposição de Bonecos do Grupo Giramundo, de Belo Horizonte, no Centro Cultural Hermes de Paula.



Logo após, às 20 horas, acontecerá apresentação da Associação de Capoeira Aberrê. Às 21 horas, quem sobe ao palco montado na Praça da Matriz é a cantora Jéssica Gaspar. Às 22 horas, a Banda Luz encerra a programação da noite.



Na quinta-feira (17), às 9 horas, acontecerá o Cortejo de Nossa Senhora do Rosário, saindo da Praça do Automóvel Clube em direção à Igrejinha do Rosário. Na sexta-feira (18), será realizado o Reinado de São Benedito. Na manhã de sábado (19), a atração será o desfile do Império do Divino Espírito Santo. Na tarde de domingo (20), haverá o desfile de encerramento, envolvendo os cortejos de Nossa Senhora do Rosario e São Benedito e o Império do Divino Espírito Santo.