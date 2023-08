Repique da secura em Minas

432

Vista de Belo Horizonte, que não foi "agraciada" com chuvas, como ocorreu em cidades do leste e centro do estado. Nesta semana, umidade caiu a 22% (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press - 16/10/22)





O alívio do tempo seco em Minas Gerais está com os dias contados. Apesar de ontem as cidades mais ao leste e centro do estado terem registrado temperaturas mais amenas e até a presença de chuva, o clima volta a ficar seco a partir de amanhã (11/8). Durante a semana, na terça-feira, em Belo Horizonte, foi registrado um dos dias mais secos do ano, com umidade relativa do ar chegando a 22%, bem abaixo do limite mínimo.





De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a leve queda na temperatura somada com a melhora da umidade do ar foram efeito da passagem de uma massa de ar frio pelo estado que esteve associada a um sistema de alta pressão atmosférica sobre o oceano Atlântico Sul. “Durante esse fenômeno, os ventos causados pelo sistema de circulação marítima traz um ar mais frio e úmido do oceano”, explica Claudemir Azevedo, meteorologista do Inmet.





Com a atuação do fenômeno, em algumas cidades da Zona da Mata, como Juiz de Fora, foram registradas chuvas amenas e rápidas. Ao contrário do que acontece na capital. Conforme a Defesa Civil de Belo Horizonte, não chove na cidade há 20 dias.

Hoje, o tempo continua estável em todo o estado, com céu carregado de nuvens principalmente da Região Leste. Com o fim dos ventos úmidos trazidos do litoral, o ar mais seco do continente favorece os baixos índices de umidade relativa do ar, que podem chegar abaixo de 20%, sobretudo no Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba.





Mais quente

O marcador dos termômetros em temperaturas mais altas, na casa dos 30°C, já era esperado por especialistas. No início do inverno, especialistas do Inmet afirmaram que a estação teria menos ocorrência de episódios de frios extremos, na comparação com os últimos anos.





O mais comum tem sido a chegada de massas de ar frio que provam queda brusca de temperatura de um dia para o outro, mas que logo passam. Assim, durante os próximos dias, a previsão é que a máxima registrada no estado seja de 36°C, e a mínima de 6°C.





O meteorologista Ruibran dos Reis, do Climatempo, afirmou ao Estado de Minas que este ano a seca também será rigorosa, principalmente pela atuação do El Niño, que traz chuvas acima da média para o Sul do país e seca para o Norte e Nordeste. As regiões de Minas Gerais que serão mais afetadas são o Norte e Nordeste.





“Isso significa que a estação chuvosa no Norte e Nordeste de Minas vai atrasar. As chuvas somente vão chegar em novembro. A seca será bastante severa”, disse.





No início de março, o Ministério do Meio Ambiente e Mudanças do Clima (MMA) publicou uma portaria que declara estado de emergência ambiental devido ao risco de incêndios florestais. Já o governo estadual decretou, em 10 de maio, situação de emergência para 130 cidades mineiras, a maior parte no Norte de Minas e Vale do Jequitinhonha, onde milhares de moradores de comunidades rurais já sofriam com falta de água para o abastecimento humano.





Queimadas

A combinação de tempo seco e falta de chuva propiciam o surgimento de queimadas. De acordo com o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, nos primeiros dias de agosto, cerca de 800 ocorrências já foram registradas em todo o estado. Até o momento, foram 100 queimadas por dia, o que já equivale a quase o dobro da média de 51 ocorrências diárias registradas em todo o mês de maio.





O aumento da quantidade de incêndios em vegetações já era esperado por especialistas e profissionais que atuam diretamente em contato com as ocorrências. Por isso, se os dados de agosto acompanharem os do ano passado, e anteriores, a previsão é que haja mais focos que em julho, quando o número de ocorrências ultrapassou 3 mil.





Bernardo Gontijo, professor do Instituto de Geociência da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), explica que o cerrado, bioma predominante em Minas, já é adaptado para resistir a ação do fogo causado de forma “natural”, mas não as de grande proporção, que normalmente são provocadas pela ação humana.





CONFIRA AS PREVISÕES

Como fica o tempo em Minas Gerais





• No estado

Hoje: Céu parcialmente nublado, com névoa úmida nos vales do Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce, na Zona da Mata, Sul, Sudoeste, Campo das Vertentes, Metropolitana e Oeste. Demais regiões com céu claro e névoa seca. Máxima de 35° e mínima de 8°C.





Sexta-feira (11/8): Céu parcialmente nublado a claro com névoa úmida no Jequitinhonha, Mucuri, Rio Doce, Sul, Sudoeste, Campo das Vertentes, Zona da Mata, Metropolitana e Oeste. Demais regiões, céu claro com névoa seca. Temperatura máxima de 36°C e mínima de 6°C.





Sábado (12/8): Céu parcialmente nublado a claro com névoa úmida no Jequitinhonha, Mucuri, Rio Doce e Zona da Mata. Demais regiões, céu claro com névoa seca. Temperatura máxima de 36°C e mínima de 7°C.





Domingo (13/8): Céu parcialmente nublado a nublado com possibilidade de chuva no Sul, Sudoeste, Campo das Vertentes e Zona da Mata, Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce. Demais regiões, céu claro a parcialmente nublado com névoa seca. Temperatura máxima de 35°C e mínima de 9°C.





• Em Belo Horizonte

Hoje: Céu parcialmente nublado. Temperatura máxima de 28°C e mínima de 14°C

Sexta-feira (11/8): Céu parcialmente nublado. Temperatura máxima de 30ºC e mínima de 13°C.





Sábado (12/8): Céu claro com névoa seca. Temperatura máxima de 30ºC e mínima: 13°C.

Domingo (13/8): Céu claro a parcialmente nublado. Temperatura máxima de 27ºC e mínima de 15°C.