Tribunal do Trabalho inaugura Centro Cultural em Belo Horizonte

432

Instalações estão localizados na rua da Bahia, nº 112, com entrada também pela rua Guaicurus, nº 187 (foto: Túlio Santos/EM/D.A.Press. ) Belo Horizonte terá um mais um Centro Cultural a partir desta terça-feira (8/8). Inaugurado pelo Tribunal Regional do Trabalho (TRT-MG), o Centro Cultural da Justiça do Trabalho e as novas instalações da Escola Judicial Professor Paulo Emílio Ribeiro de Vilhena estão no Centro da cidade, em frente à Praça Rui Barbosa.





Uma das prioridades das reformas foi a acessibilidade, com rampas e elevadores (foto: Túlio Santos/EM/D.A.Press. )





Os edifícios também foram equipados com sistema de climatização, captação e reúso de água de chuva, telhado verde e espaço de copa. As edificações são interligadas internamente, tendo sido transferidas ao TRT de Minas em 2011. "Os imóveis pertenciam à Universidade Federal de Minas Gerais e foram transferidos para a União em comissão de crédito para a UFMG construir o campus Pampulha, nos anos 2000. Depois, o governo federal repassou o quarteirão para o Tribunal do Trabalho", explica o engenheiro.

Centro Cultural

O Centro cultural terá cinema, biblioteca e exposições (foto: Túlio Santos/EM/D.A.Press. ) O Centro cultural funcionará do edifício Mário Werneck e será destinado à promoção da cultura, com exposições de artes plásticas, cinema, literatura e outros eventos instalados pela Fundação Clóvis Salgado, que firmou parceria com o TRT-MG. Há também uma biblioteca, aberta ao público.





A partir de hoje, a primeira exposição, do fotógrafo Assis Horta, está disponível para visitação até dezembro. O autor registrou os primeiros trabalhadores que tiraram a carteira de trabalho, em 1943, época da criação da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).





Segundo o Desembargador Ricardo Mohallem, o presidente do TRT-MG, é importante restaurar o espaço e colocá-lo em uso para a população. "O Complexo da Praça Rui Barbosa é um ponto exponencial da capital mineira e precisa, efetivamente, de respaldo. Para isso, a Justiça do Trabalho se dispôs a colaborar, trazendo mais atrativos, além do que já temos. Essa região estava muito largada, por questões diversas, e como tivemos esses prédios a nosso domínio, nos propusemos a colocá-los em uso pela população", diz.

LEIA MAIS: STF dá habeas corpus a homem amputado sentenciado a capinar lotes

Enquanto as novas instalações da escola judicial, são destinadas à formação de magistrados, servidores e colaboradores da Justiça do Trabalho. A instituição existe há 35 anos e funcionava na sede administrativa do TRT. Agora de casa nova, no espaço há três salas de aula, auditório para 120 pessoas e acessibilidade para PCDs e secretaria.

Tombados

Inauguração também valoriza o centro da cidade (foto: Túlio Santos/EM/D.A.Press. )



Os dois edifícios Mário Werneck e Christiano Ottoni são bens públicos da União protegidos pelo patrimônio histórico e cultural nas esferas estadual e municipal e integram o conjunto arquitetônico da Praça da Estação.

Para o secretário de gestão predial do TRT-MG, a inauguração também valoriza o centro da cidade, com sintonia entre utilização do espaço e serviço de transportes para os usuários terem acesso à cultura.