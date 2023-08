Uma idosa ficou ferida durante um incêndio ocorrido no início da tarde desta terça-feira (8/8), no Bairro Industrial São Luiz, proximo à loja Mananciais de Água, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Leia também: Adolescentes matam morador de rua a facadas no interior de MG

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros (CBMMG), a idosa foi vítima de queimaduras de 1º e 2º graus no couro cabeludo. Cinco viaturas dos bombeiros estão no local.Os militares destacaram que a vítima do fogo era uma pessoa acumuladora. A idosa foi transportada por uma Unidade Básica de Saúde do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) para o Hospital Municipal de Contagem.