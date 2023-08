Polícia não tem pista de motorista de aplicativo que atacou passageira

432

Crime ocorreu no Bairro São Benedito, e família da vítima acha estranho polícia não ter conseguido identificar agressor (foto: Redes sociais)

Já são três os casos de polícia envolvendo motoristas de aplicativos. O primeiro caso, o de agressão de um passageiro, que levou um gol com uma chave de roda, na cabeça, em 17 de julho. No último fim de semana, uma mulher foi abandonada na calçada, em frente à sua casa, no Bairro Santo André, e acabou sendo estuprada. Há nove dias, uma mulher foi importunada sexualmente por um motorista de aplicativo, em Santa Luzia, na Grande Bh, e nesse caso, não existe ainda um suspeito. Nenhuma prisão ou intimação ocorreu ainda.

O caso de importunação ocorreu na madrugada do último 24 de julho. As investigações passaram a ser feitas pela Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher (DEAM), em Santa Luzia, que segue os trabalhos, mas nenhuma prisão ou identificação foi feita, ainda.

A vítima é uma mulher de 41 anos, que contou aos policiais que o motorista teria tentado beijá-la à força, além de ter colocado a mão da mulher em sua genitália.

Ela disse, ainda, em seu depoimento, que o motorista parou o veículo e investiu contra a mesma, primeiro, querendo um beijo. Em seguida, agarrou sua mão e a colocou sobre a sua calça. Ela conseguiu desvencilhar do motorista, e a corrida continuou. Ao chegar à casa da avó, ligou para a Polícia Militar, que enviou uma viatura para o local.