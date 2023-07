Uma pessoa morre em capotamento próximo a Itapecerica

432

O carro ficou irreconhecível, depois do capotamento (foto: CBMMG)

Uma pessoa morreu e três ficaram feridas num acidente, na madrugada desta segunda-feira (31/7), no quilômetro 232 da rodovia MG-164, próximo a Itapecerica, no centro-oeste do estado.Um veículo de passeio capotou no local. Quando os soldados do Corpo de Bombeiros chegaram, o carro estava com as quatro rodas para cima, e a cabine totalmente destruída.De imediato, os bombeiros fizeram a estabilização do veículo e corte da bateria, para evitar possíveis incêndios. O Samu atuou juntamente com o Corpo de Bombeiros, no resgate das vítimas. As três vítimas que sobreviveram estavam em estado grave, e foram levadas para hospitais de Itapecerica e Formiga.