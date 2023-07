Corpo de Bombeiros foi acionado para resgatar uma onça que havia sido atropelada (foto: CBMMG / Divulgação)

Uma jaguatirica foi encontrada atropelada na BR-265, na altura do KM 416, no limite entre os municípios de Boa Esperança e Santana da Vargem, no Sul de Minas Gerais, na manhã deste domingo (30/7).