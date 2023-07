MG: grupo com fuzis rende funcionários de empresa e leva carga de R$ 50 mi

Unidade da Sipcam Nichino, em Uberaba, no Triângulo Mineiro (foto: Divulgação)

Um grupo de criminosos encapuzados e armados com fuzis, submetralhadoras e pistolas invadiu a sede da empresa Sipcam Nichino, na zona rural de Uberaba, no Triângulo Mineiro, e roubou uma carga de inseticidas avaliada em cerca de R$ 50 milhões, segundo informações registradas pela Polícia Militar (PM) do município no boletim de ocorrência. O crime começou no fim da noite dessa quarta-feira (26/7), quando os seguranças foram surpreendidos, sendo obrigados a entregar as armas deles.