Mulher morre em capotamento de veículo

432

Carro saiu da pista e capotou, ficando totalmente destruído (foto: PMRv)

O capotamento de um Honda, de cor marrom, placa PYZ 4448, ocorrido no quilômetro 563 da BR-354, próximo a Campo Belo, no centro-oeste do estado, resultou na morte de uma passageira , J. M. R. O., e ferimentos em quatro outros ocupantes do veículo.

Segundo o motorista, G. T. N., ele seguia pela estrada no sentido de Cana Verde para Campo Belo. Ao fazer a ultrapassagem de um caminhão, perdeu o controle da direção. O carro saiu da estrada e capotou.

No tombamento, a mulher que viajava no banco da frente do passageiro foi atirada para fora do veículo e morreu na queda. Outro passageiro, A. Y. D. N., teve ferimentos graves. Outros dois, M. C. E. S. O. e G. O. D. N., ficaram feridos levemente. Todos foram levados para um posto médico de Campo Belo.

Segundo o Boletim de Ocorrências da Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o veículo estava com documentação irregular e foi removido para o pátio da Delegacia de Trânsito de Campo Belo.