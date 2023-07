Oito grupos de quadrilha dão pontapé inicial no Arraial de BH

432

Primeiros finais de semana de evento serão dedicados a apresentações das quadrilhas do Concurso Municipal (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press) Oito grupos de quadrilha se apresentaram no primeiro dia do Arraial de Belo Horizonte, nesta sexta-feira (21/7), na Praça da Estação. A festa vai se estender durante três finais de semana, com a participação de artistas de renome nacional, como Gustavo Mioto e Barões da Pisadinha.





Neste primeiro dia, os grupos Nossa Junina, Cata Latas, Nega Biruta, Bela Flor, Jiló com Mel, Estrela Matutina, Renascer Junino e Formigueiro Quente desfilaram no tradicional concurso de quadrilhas. Ao todo, são esperadas 41 quadrilhas, que receberam auxílio financeiro de R$ 18 mil da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH).





Além disso, em todos os domingos do evento, haverá aulas de forró para o público, com a presença de trios, coletivos, DJ's e dançarinos do tradicional ritmo nordestino. A festa, gratuita, terá muita animação e comidas típicas, estreando uma parceria com o Mercado Central de Belo Horizonte, e custará cerca de R$ 4 milhões aos cofres públicos.

Os vencedores do concurso de quadrilhas de 2023, além do troféus, vão receber as seguintes premiações, conforme a classificação:





Grupo Especial

1° lugar – R$ 16.500,00

2° lugar - R$ 14.400,00

3° lugar - R$ 12.250,00

4° lugar - R$ 10.100,00

Grupo de Acesso

1° lugar – R$ 14.000,00

2° lugar - R$ 11.800,00

3° lugar - R$ 9.700,00

4° lugar - R$ 7.600,00

5° lugar – R$ 5.500,00