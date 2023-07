Copa do Mundo Feminina: veja o que abre e fecha em jogos do Brasil

432

Primeiro jogo do Brasil será contra o Panamá, na segunda-feira (24/7) às 8h (foto: Jair Amaral / EM / D.A Press) A Copa do Mundo Feminina começou nessa quinta-feira (20/7), e o primeiro jogo do Brasil está marcado para segunda-feira, às 8h (hora de Brasília). Assim como no campeonato entre as seleções masculinas, alguns serviços serão suspensos durante as partidas da equipe brasileira. Para isso, uma portaria do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, publicada no dia 18, estabeleceu orientações de ponto facultativo a servidores federais.

Com isso, os funcionários da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, como servidores públicos, empregados públicos, contratados temporários e estagiários, poderão se ausentar e chegar ao local de trabalho até duas horas depois das partidas. Nos dias que os jogos começarão às 7h30, o expediente será iniciado às 11h. A compensação das horas não trabalhadas vai acontecer entre 1º de agosto e 29 de dezembro deste ano.









Assim como os governos Federal e de Estado, a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) também terminou a jornada reduzida para os servidores municipais. Na estreia do Brasil, o expediente vai começar às 12h. No dia 2 de agosto, a jornada terá início às 11h. No entanto, nas duas datas, não haverá intervalo de almoço. Hospitais, unidades de saúde e de segurança não terão ponto facultativo.

O primeiro jogo do Brasil será contra o Panamá e acontecerá na Austrália, um dos países que sediam o torneio juntamente com a Nova Zelândia. A Copa vai até o dia 20 de agosto, e, devido ao fuso horário, as transmissões aqui no Brasil acontecem logo no início da manhã, às 7h e 8h. Na fase de grupos, a Seleção entra em campo três vezes, na segunda-feira (24/7), sábado (29/7) - contra a França -, e na quarta-feira(2/8) - contra a Jamaica.





Ao contrário dos serviços públicos, as entidades que representam o comércio na capital mineira e no estado ainda não decidiram sobre a alteração dos horários de funcionamento durante a competição.

Bancos

As agências bancárias também terão um horário especial em função da Copa do Mundo. Segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), as agências abrirão uma hora mais tarde nos dias de jogos da Seleção Brasileira que se iniciarem às 8 horas. Quando os duelos forem realizados mais cedo, às 7h, não haverá impacto, portanto, horário normal de funcionamento das agências bancárias, sem necessidade de alteração do expediente.

Cada banco adotará política própria para os colaboradores que não trabalham em agências. A flexibilização segue a política já adotada durante os jogos da Copa do Mundo masculina. A decisão está de acordo com a Resolução nº 4.880, de 23 de dezembro de 2020, do Conselho Monetário Nacional, que autoriza as instituições financeiras a estabelecer o horário de atendimento ao público em suas dependências.