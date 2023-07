Metrô terá horário estendido durante os dias do Arraial de Belô

432

Na sexta, a estação começa a funcionar às 5h15 e funciona até as 2h, e no sábado, até à 01h30. Nos demais dias, o funcionamento será a partir das 5h15 e encerra uma hora depois do usual, à 0h (foto: Ramon Lisboa/EM/D.APRESS) O Metrô de Belo Horizonte vai estender a operação da Estação Central durante o período do 44° Arraial de Belô, que vai desta sexta-feira (21/7) até o domingo (23/7) e nos dias 29 e 30 deste mês. A festa será realizada na Praça da Estação e é considerada o festejo junino mais representativo das Regiões Sul e Sudeste do país.





Apesar de o Arraial também acontecer nos dias 5 e 6 de agosto, nessa data o metrô vai funcionar normalmente. As outras estações vão permanecer abertas apenas para desembarque depois das 23h.

O horário habitual do Metrô BH é de 5h15 até 23h, com intervalo de um trem para outro, nos dias úteis, de 7 minutos, em horários de pico, e a cada 15 minutos nos demais horários do dia. No período da manhã, o horário de pico é das 6h às 8h30, e à tarde, das 16h às 19h.





Aos sábados, domingos e feriados o intervalo entre um trem e outro é de 15 minutos durante todo o dia.