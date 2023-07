Prefeitura de Pouso Alegre processa Cemig por fios soltos

432

Para a Prefeitura de Pouso Alegre, os fios soltos representam um perigo para os cidadãos, com riscos de choques elétricos e acidentes por tropeços (foto: Magson Gomes / Terra do Mandu)

A Prefeitura de Pouso Alegre,no Sul de Minas, insatisfeita com a presença de fios soltos e enrolados em postes e árvores da cidade, decidiu tomar medidas legais contra a Cemig. Após tentativas de negociações falhas com a empresa, a administração municipal optou por iniciar uma ação civil pública, contando com o apoio do Ministério Público.

Os fios, pertencentes não só à rede de energia elétrica, mas também a empresas de internet e outros serviços de telecomunicações, representam um perigo para os cidadãos, com riscos de choques elétricos e acidentes por tropeços.A Prefeitura de Pouso Alegre , preocupada com o bem-estar da população, notificou a Cemig e estabeleceu prazos para que medidas corretivas sejam tomadas.Além disso, solicitou uma compensação de R$ 500 mil e estabeleceu multa diária de R$ 10 mil em caso de não cumprimento das obrigações.A Cemig afirma que as empresas que utilizam os postes são responsáveis pela manutenção dos cabos e diz que tem exigido a remoção dos fios soltos e a manutenção adequada dos cabos por parte dessas empresas.