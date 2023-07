São João del-Rei declara risco de febre maculosa em torno do Rio das Mortes

432

As recomendações de segurança são gerais para a cidade, já que podem haver regiões ainda não analisadas de contágio (foto: Arquivo/2016/Leandro Couri/EM/D.A Press) A prefeitura municipal de São João del-Rei emitiu uma nota nesta sexta-feira (7/7) que classifica o território às margens do Rio das Mortes como área de risco de infecção de febre maculosa, com a presença de carrapatos transmissores e bactéria causadora. As recomendações de segurança são gerais para a cidade, já que podem haver regiões ainda não analisadas de contágio.





Em contato com parasitas, observe os sintomas de febres, dores musculares e de cabeça. Para mais informações, seguem os telefones: (32) 3379-1565 / (32) 9 9859-8151.

Cuidados:

Evite circulação próxima ao rio ou em regiões de mata ou vegetação rasteira e, se necessário, utilize botas, calças, blusas brancas de mangas compridas e repelentes com icaridina em sua composição;





Em casa, verifique a presença de carrapatos no corpo. Caso encontrado, o retire com uma pinça e o torcendo. Não use os dedos para o esmagar;





Mantenha plantas podadas;





Siga recomendações de dedetização de quintais, canis, currais, estábulos, etc.

(seguindo todos os critérios técnicos) e mantenha estes locais limpos, higienizados;





Não passeie com pets em áreas de risco e equipe os animais já parasitados com coleiras repelentes;





Ao deslocar animais, verifique, antes, a total eliminação dos parasitas.