Ônibus do Move pega fogo, e trânsito para na avenida Antônio Carlos

Trânsito na avenida Antônio Carlos ficou lento no início da noite desta quarta-feira (foto: Reprodução/Twitter) Um ônibus do Move da linha 411C, que faz o trajeto entre o Terminal São Benedito e Belo Horizonte, pegou fogo no início da noite desta quinta-feira (6/7) na altura do viaduto São Francisco, na avenida Antônio Carlos, próximo da região da Pampulha, em Belo Horizonte. Ninguém ficou ferido.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o coletivo estava na faixa exclusiva quando teve um problema mecânico. Uma fumaça começou a sair da partir dianteira do ônibus e rapidamente as chamas tomaram conta de todo o veículo. Os passageiros conseguiram sair a tempo.

A Polícia Militar foi acionada para o local. De acordo com a BHTrans, devido ao incidente, o trânsito ficou lento no sentido Centro/Bairro.